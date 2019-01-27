شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ» في أسوان مع تعرضها لعاصفة ترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، الأحد، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع للإسعاف والحماية المدنية والمرور، تحسبًا لتداعيات عاصفة ترابية ورياح مثيرة للرمال تضرب المحافظة.

وأعطى إبراهيم توجيهاته بوقف الحركة المرورية على الطرق السريعة، خاصة طريق «أسوان- القاهرة» الغربي الصحراوي حتى مدينة السباعية (شمال المحافظة)، إضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، لا سيما للبواخر والمراكب الشراعية والدهبيات المُتخصصة في الرحلات السياحية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة رفع مخلفات الأشجار حال سقوطها، مع متابعة انتظام عمل المرافق العامة، خاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، علاوة على إبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تداعيات للعاصفة الترابية.

عاصفة ترابية تضرب أسوان