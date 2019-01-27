شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح السوق الحضارية وفرع جمعيتي ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مساء الأحد، بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوق الأسماك الجديدة، التي تعد أكبر سوق ومجمع للأسماك فى الشرق الأوسط، كما تعد نقلة كبرى لمنظومة الخدمات بالمحافظة للمواطن وللعاملين في هذا المجال، كما أنها نموذج حضاري وتضاهي كبرى الأسواق.

وقال وزير التموين، على هامش افتتاحه السوق إن «افتتاح سوق أسماك بورسعيد يعد أحد آليات ضبط الأسعار»، مشيرًا إلى أن سوق الأسماك الجديدة توجد بها نقطة للشرطة، وإدارة تموين للرقابة.

وافتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجموعة من المجمعات الخدمية النموذجية والاستهلاكية فائقة التجهيز والمصممة على الطراز الحديث الذى يضاهي الأسواق والمراكز الأوروبية.

واستهلا جولتهما بافتتاح السوق الحضارية على مساحة ١٠٦٦٥ مترا، وأكد الوزير أن السوق يأتي تصميمها وتجهيزها بشكل يليق بمبادرة "المواطن أولا".

وتضم السوق الحضارية بورصة أسماك على أحدث طراز و ٢١٧ محل قطاعي وجملة، و٦ أفران لشوي السمك، و٦ مكاتب تجارية، و٦ ثلاجات، و٢٠ مطعما وكافتيريا، و١٢ حوضا لتنظيف الأسماك، وصالة اجتماعات وباركينج وأماكن مخصصة لمباحث التموين ومديرية التموين والمباحث العامة، ومن الجدير بالذكر أن السوق تضاهى مثيلاتها الأوروبية.

وافتتحا أيضا فرعا لجمعيتي في الحي الإماراتي الواعد، وأجريا زيارة تفقدية لمجمع كومبراتيڤ، وعدد من الجمعيات التعاونية.

وقاما الوزير والمحافظ بافتتاح مجمع الإدارات والمكون من خمسة طوابق تشمل قاعة للڤيديو «كونفرانس»، وتعد تلك الخطوة ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي أطلقها ناصر ثابت، مدير مديرية التموين ببورسعيد، والتي تلبي وتستوعب كافة الخدمات التموينية لكافة المواطنين وبشكل حضاري.

وافتتحا المركز النموذجي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمجهز بكافة الوسائل المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم تدريب كافة العاملين بالمركز للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتم تزويد الحاسبات الآلية بخطوط إنترنت فائقة السرعة.

وتقام سوق الأسماك الجديدة على مساحة 16550مترًا، وتضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محال "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر ومبنى إداريا بمساحة 720 مترًا، ويضم عدة أفران لشوى الأسماك، ومحال لتنظيف الأسماك، وتم تزويد السوق بجميع الإمكانات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا يوجد أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، يفتتحا مبنى الأدارات التموينية والمركز النموذجى المطور لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصه وكبار السن ببورسعيد

وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، يفتتحا مبنى الأدارات التموينية والمركز النموذجى المطور لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصه وكبار السن ببورسعيد

وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، يفتتحا مبنى الأدارات التموينية والمركز النموذجى المطور لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصه وكبار السن ببورسعيد

وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، يفتتحا مبنى الأدارات التموينية والمركز النموذجى المطور لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصه وكبار السن ببورسعيد

وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، يفتتحا مبنى الأدارات التموينية والمركز النموذجى المطور لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصه وكبار السن ببورسعيد

وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، يفتتحا مبنى الأدارات التموينية والمركز النموذجى المطور لخدمة ذوى الأحتياجات الخاصه وكبار السن ببورسعيد

على مصلحى وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، افتتحا مجمع سوق السمك النموذجى

على مصلحى وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، افتتحا مجمع سوق السمك النموذجى

على مصلحى وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، افتتحا مجمع سوق السمك النموذجى

على مصلحى وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، افتتحا مجمع سوق السمك النموذجى

على مصلحى وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، افتتحا مجمع سوق السمك النموذجى

على مصلحى وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، افتتحا مجمع سوق السمك النموذجى

على مصلحى وزير التموين، ومحافظ بورسعيد، افتتحا مجمع سوق السمك النموذجى