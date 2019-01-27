شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الغفار» يفتتح 3 وحدات جديدة بـ«أطفال المنصورة» ويدعو المجتمع المدني لدعمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حمل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي أحد الأطفال المرضى، بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، مطالبًا المجتمع المدني بمساعدة المستشفى لتقديم خدمة طبية مميزة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ثلاث وحدات جديدة بمستشفى الأطفال الجامعي بحضور الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة وعمداء الكليات والدكتور أحمد الرفاعي مدير المستشفى. وسأل الوزير الطفل عن اسمه فأجاب زياد خالد، وقال «عايز الناس تساعد المستشفى علشان تقدر تساعد المرضى».

وقال الوزير معلقا: «أنا كمان عايز أقولكم الرسالة دي والدولة لا تبخل ولن تتأخر عن مستشفى الأطفال ولا جامعة المنصورة لكن إمكانياتنا محدوده ونحتاج دعم الجميع».

وأضاف: «جامعة المنصورة ليست مجرد جامعة إقليمية وإنما جامعة عالمية ومتميزة بشهادة التصنيفات العالمية فهي جامعة تتميز في القطاع الطبي والقطاع التعليمي».

وتابع «أنا فخور بمستشفى الأطفال فالأهم من الإمكانيات المادية، الجهد البشري الكبير الذي ألمسه في كل زيارة لها فالكل هنا يعمل بحب وإخلاص ويظهر ذلك لدي العاملين بالمستشفى والذين يعملون حتى ساعات متأخرة دون كلل أو ملل».

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن مستشفى الأطفال تستقبل يوميا أكثر من 12 ألف مريض يوميا، من مختلف محافظات الدلتا«.

وأشار «عبدالباسط» إلى أن في حملة القضاء على قوائم الانتظار كانت مستشفى جامعة المنصورة الأولي ومركز الأورام الأول على مستشفيات الأورام وقال«ما تقدمه جامعة المنصورة مميز في المجال الطبي والتعليمي ونسعى لتقديم الأفضل دائما وهذا مجهود متواصل بدء من القيادات السابقة واستمر مع كل القيادات الجديدة.

وقال الدكتور محمد عطية، عميد كلية الطب: «نعيش بالعلم والأمل، ونسعى دائما وراء الأمل حتى يتحقق، وجميع الوحدات التي تم افتتاحها اليوم جميعًا جديدة وتقدم خدمات جديدة».