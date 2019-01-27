شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يشيد بمبادرة السيسي «نور حياة» لمكافحة ضعف الإبصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمَّن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مبادرة «نور حياة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار والعلاج المبكر لأمراض العيون، وتخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذ المبادرة في جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد المفتي، في بيان له، الأحد، بحرص الرئيس على الحفاظ على صحة إبصار ما يزيد على 2 مليون مواطن، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وأضاف «علام» أن السيسي وضع على قائمة أولوياته ملف الصحة وتوفير برامج الرعاية والتوعية الصحية للمصريين باعتبارها أمنًا قوميًّا، كما أن الحفاظ على صحة المصريين يسهم بشكل كبير في بناء أجيال قادمة بناءً قويًّا يساعد في نهضة البلاد ورقيها.

وطالب المصريين وكل مؤسسات الدولة والهيئات المساهمة في خطة الإصلاح الشامل التي تشهدها مصر، بدعم المبادرة بكافة السبل، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة أمر ضروري من أجل توفير حياة كريمة للمصريين.