شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تطلق حملة موسعة للتوعية والتعريف بالحج السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت غرفة شركات السياحة، برئاسة حسام الشاعر، بدء من اليوم الأحد، حملة موسعة لتوعية الحجاج والمعتمرين والتعريف بالحج السياحي، وكيفية التقدم للشركات تستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع المصري، وتشمل مواد فيلمية وصحفية وإذاعية.

وتسعى الحملة لتحقيق عدة أهداف، أولها توعية المواطنين المسافرين لأداء العمرة بضرورة الالتزام بالتعليمات والبرامج التي وضعتها شركات السياحة، والبعد تماما عن التخلف عن العودة في المواعيد المقررة لتجنب العقوبات المقررة للتخلف، كما تهدف لتعريف المواطنين بالمزايا العديدة التي يتمتع بها الحج السياحي والخدمات المميزة التي يقدمها للمواطنين في كافة مستوياته «الخمس والأربع نجوم والاقتصادي والبري»، وكيفية التقدم لشركات السياحة لحجز فرصة الحج.

كما تهدف الحملة أيضا لتحذير المواطنين وتوعيتهم بالتقديم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها التي تنتشر بمختلف محافظات ومدن الجمهورية، والبعد عن التعامل مع السماسرة والوسطاء، وإظهار سلبيات التعامل مع هؤلاء وفي مقدمتها إمكانية التحايل على المواطنين والحصول على مبالغ اعلي من قيمة البرامج أو إعطاء معلومات مغلوطة تتسبب في الإضرار بالمواطنين وتضيع حقوقهم، كما تعرض الحملة كافة المعلومات التي يحتاجها المواطنون عن الحج السياحي، وكيفية التقدم إلى شركات السياحة والحفاظ علي حقوقهم من خلال توقيع عقد موحد بين الشركة والحاج يضمن كافة تفاصيل الرحلة.

وفي وقت لاحق سوف تسعى الحملة إلى التوعية الدينية لجميع المواطنين المصريين المسافرين لأداء فريضة الحج بالأداء السليم للفريضة، والبعد عن السلبيات التي قد تسبب ضررا للحجاج.

ووافق مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر على الحملة التي أشرف عليها لجنة من غرفة شركات السياحة، ضمت باسل السيسي، نائب رئيس الغرفة، ولجنة السياحة الدينية، برئاسة أحمد إبراهيم، وكل من علاء الغمري، ويسري السعودي، وعلي المانسترلي، أعضاء اللجنة، وإشراف فريق عمل من الغرفة برئاسة أسامة عمارة الأمين العام.