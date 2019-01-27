شكرا لقرائتكم خبر عن حبس سباك متهم بتعذيب نجله بالشرقية.. أصابه بنزيف في المخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية سباكا لاتهامه بالتعدي الدائم على نجله بالضرب وتعذيبه، ما تسبب في إصابته بنزيف في المخ، لإجباره على العمل، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة الزقازيق من مستشفى الأحرار باستقبال «عزيز. ج. م»، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم بطحلة بردين بدائرة المركز، مصابا بنزيف بالمخ.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، بإشراف العميد عمرو عبدالرؤوف، رئيس مباحث المديرية، قيام الأب بالتعدي على نجله بالضرب وتعذيبه وأنه كان يجبر الطفل على العمل معه في مجال السباكة ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ.

تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.