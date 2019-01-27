شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية.. والطالبات في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وكيل الأزهر اعتمد النتيجة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجاء متوسط نسبة النجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية. وفيها حققت الفتيات تفوقًا على البنين بلغت نسبته 93.06٪ بما يوازي 63701 طالبة، فيما حصد البنين نسبة 85.87٪، بعدد 68262 طالبًا.

وعلى ذات الوتيرة في الشهادة الإعدادية، التي كان متوسط نسبة النجاح فيها 71.56٪، حققت الفتيات نفس الأمر بنسبة نجاح 81.84٪، وعددهن 42574 طالبة. أمَّا في البنين فكانت النسبة 63.75٪، وعددهم 43600 طالبًا. ومع اعتماده النتيجة، قدم وكيل الأزهر التهنئة لجميع الناجحين من الطلاب والطالبات، مُتمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، قائلا إننا نسعى للوصول بنسبة النجاح إلى أعلى مستوى ممكن.

وأشار إلى أنه كلَّف قطاع المعاهد الأزهرية بتكثيف المرور على المعاهد للعمل على تحسين أداء المعلمين وشيوخ المعاهد ورفع مستوى الطلاب، حتى تصل النتيجة في الفصل الدراسي الثاني إلى أفضل نسبة.

ولفت وكيل الأزهر أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.