شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفتح ملفات احتجاز صيادين مصريين بإيران ونقل جثامين مواطنين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، عددًا من البيانات العاجلة الخاصة بالعديد من المشكلات في المحافظات.

ونفى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، صدور أي تصريحات منه تخص تحمّل شركة مصر للطيران نفقات نقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الوفاة، وقال «عبدالعال» تعليقا على النائب مصطفى بكرى بتوضيح ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع، إن حديثه بشأن نقل الجثامين إبان زيارته للكويت تضمن شقين: الأول متعلق باقتراح عمل صندوق لرعاية المصريين بالخارج وسيتبنى ذلك النواب الممثلون عن المصريين بالخارج، واقتراح آخر بالتواصل مع وزارة الخارجية بأن يتم تحصيل رسم معين على كل عقد عمل يتم توثيقه وفق العملة الخاصة بالدولة التي يوثق بشأنها العقد.

وتابع «عبدالعال»: «درسنا في القانون الحريات الإعلامية وكيف أنه بإمكان أي وسيلة إعلامية أن تعيد توظيف جدول أعمال حول موضوع لإشغالك عن أمر أهم وتقوم بالتركيز على المشكلة دون غيرها أو أن تنشر تصريحا كاذبا لمسؤول، ويتم ذلك بهدف إسقاط مؤسسة، وباعتباري دارسا لهذا النوع من الحريات فلا ألتفت إليه على الإطلاق».

وأضاف عبدالعال أنه لا يكترث بما تم تداوله من مفهوم خاطئ، لأن حديثه واضح وتم مع أبناء الجالية المصرية بالكويت وسبق ذلك أيضًا بالسعودية، حيث إن المشكلات التي تواجههم كانت على رأسها العلاج ونقل الجثامين، والأخيرة تم النقاش بشأنها خاصة في وجود الحرص على الدفن وفق العادات والتقاليد ببلد المنشأ وأنه يتم التواصل مع وزير الطيران لتسهيل الأمر حتى عمل صندوقا لرعاية المصريين بالخارج، خاصة محافظات الصعيد التي لا يوجد بها طيران مباشر مع كثير من دول العالم فيحتاج الأمر لجهود كبرى.

ولفت رئيس المجلس إلى أن المقترحات مع الجالية تم التوافق عليه بشأن الصندوق وأيضًا تحرير رسوم على عقد العمل، من قبل وزارة الخارجية وتحال لنقل الجثامين، مشيرًا إلى أن شركة مصر الطيران لا تستطيع أن تتحمل التكاليف في ظل الخسائر الخاصة بها، والتي يتم التغلب عليها من قبل الوزير الحالي وبدأت الأمور تتعافى من خلال رؤى جديدة، من شأنه أن يتغلب على الخسائر وتعظيم العمل.

وقال إيهاب غطاطى، نائب دائرة الهرم التابعة لها نزلة السمان، إن الإزالات التي شهدتها النزلة مؤخرا تم استغلالها بشكل بعيد عن الواقع واستخدمتها القنوات التليفزيونية التابعة للإخوان وكأن الدولة تهجّر أبناءها، وهذا عار تمام من الصحة.

وأضاف في بيان عاجل له: «أهالي نزلة السمان قلقين ومش فاهمين إيه اللي بيحصل، فنحن نعلم أن هناك مشروعا قوميا لتطوير المنطقة منذ سنوات ويجب أن نفهم تفاصيله».

وتابع: «الأهالي سعداء بالتطوير والمطلوب أن نفهم ماذا سيتم وسياسة الحكومة تجاه المنطقة».

وقال االنائب عمرو أبواليزيد، إن دائرة بولاق الدكرور بها 3 ملايين مواطن، بحسب تقرير جهاز الإحصاء، والخدمات المرورية بها وأعمال شرطة المرافق ليست على المستوى المطلوب، بالرغم من الجهود التي تتم من قبل رجال الداخلية، إلا أن القدرات ليست متوافرة بالقدر المطلوب.

وأشار أبواليزيد إلى عدم إتمام السلالم المتحركة في كوبري الخشب ومزلقان ناهيا، مطالبا وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإتمام ذلك.

فيما اشتكى النائب رحمي بكير من قلة ماكينات الصرف الآلي في شمال سيناء وخاصة مدينة العريش، مشيرًا إلى المحافظة تعاني من طوابير كثيرة بسبب الزحام لقلة ماكينات الصراف الآلي.

وقال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة رئيس الجمهورية ببناء الإنسان لابد أن تضم المعلم في المقام الأول والأخير، ولا يجوز الصمت على حقوقهم، لأن دورهم فعال في المجتمع، وأضاف: «على البرلمان أن يقوم بوقفة حاسمة لدعم المعلم المصري من أجل الأجيال القادمة».

وأثار النائب محمد الغول قضية عدم تسليم محافظة البحر الأحمر لجمعية ضباط الشرطة أراضي خاصة بها، بالرغم من الاشتراكات واتباع الإجراءات المطلوبة، متطرقا أيضًا إلى ضرورة أن يعمل المجلس على تنفيذ معاش محترم لضباط الشرطة قائلا: «لابد من معاش محترم لضابط الشرطة بعد أن تنتهي خدمته فلا يجوز أن يتقاضى الضابط 1500 جنيه معاشا عقب انتهاء خدمته وبعد أن يقدم العديد من التضحيات للوطن».

فيما تقدم النائب يسري الأسيوطي ببيان عاجل بشأن فشل منظومة النظافة في القاهرة، بسبب من وصفهم بـ«عديمي الضمير» من موظفي الهيئة، وأضاف أن 90 سيارة مكبس و6 سيارات رش، تم توريدها للهيئة بـ180 مليون جنيه، وهي في الأساس غير مطابقة للشروط الفنية، وأكثر من 60% من هذه السيارات عاطلة الآن، مطالبا بتشكيل لجنة كلية الهندسة لمراجعة أمر التوريد الخاص بها، وإحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق، ليعقب رئيس المجلس على البيان بإحالة الأمر الحكومة بكل ما تمت إثارته فيه.

وقال النائب إبراهيم القصاص في بيانه العاجل إنه تم احتجاز 5 صيادين مصريين في السجون الإيرانية ومطالبين بدفع غرامة 10 آلاف دولار لاختراقهم المياه الإقليمية الإيرانية.

وأوضح أن هؤلاء الصيادين تعاقدوا مع رجل سعودي للعمل على أحد المراكب السعودية وجنحت المركب ودخلت المياه الإقليمية لإيران وتم حجزهم هناك، وأضاف «أرجو من الخارجية المصرية أن تقوم بدفع هذه الأموال للجانب الإيرانى».

وعلق رئيس المجلس قائلا إن البرلمان يتواصل مع وزارة الخارجية بشأن أزمة الصيادين المصريين المحتجزين في إيران

فيما أشار النائب محمد عطا الله إلى التلوث في مياه النيل فرع رشيد، موضحًا أن نسبة الأمونيا وصلت لأكثر من 20%، الأمر الذي أدى إلى ذهاب أكثر من 400 فرد للمستشفيات، إضافة إلى انقطاع المياه المستمر عن البحيرة بأكملها ويتكرر كل عام، فضلا عن التعديات على نهر النيل بسبب الصرف الصناعي والصحي، مما يتطلب التدخل السريع لحل هذه الأزمات.