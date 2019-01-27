شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تتحفظ على بقايا سندوتشات جبنة وبطاطس عقب تسمم 66 طفلًا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت النيابة العامة بمركز المراغة، الأحد، تحقيقاتها في إصابة 66 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 3 و6 سنوات بأعراض تسمم غذائي، وحالة قيء شديد وألم في البطن، في أعقاب تناولهم سندوتشات «جبنة وبطاطس» خلال احتفالية للأطفال مساء السبت، داخل كنيسة «مار جرجس» بقرية «عرابة أبوعزيز» بدائرة المركز، حيث انتقل فريق من النيابة العامة، واستمع إلى أقوال الأطفال المصابين بالمستشفيات المحتجزين بها.

وأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد حلمي، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، باستدعاء منظمي الحفل من إدارة الحضانة المقيد بها الأطفال لسؤالهم في الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على عينات من بقايا السندوتشات التي تناولها الأطفال أثناء الحفل لتحليلها، وبيان مدى مسؤوليتها عن إصابة الأطفال بأعراض التسمم من عدمه، وطلبت النيابة محضر تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد حلمي، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج.

وكانت مديرية أمن سوهاج، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، قد تلقت إخطارًا بالواقعة من الوحدة المحلية بمركز ومدينة المراغة، فانتقل على الفور إلى مكان البلاغ اللواء يسرى خضر، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، واللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، وفريق طبي كبير، و12 سيارة إسعاف، حيث تبين أن ما يقرب من 350 طفلا، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و6 سنوات بالقرية، كانوا يحضرون احتفالية نظمتها لهم الحضانة داخل كنيسة «مارجرجرس» بالقرية، وأثناء متابعة أنشطة الاحتفالية قدمت لهم الكنيسة سندوتشات «جبنة وبطاطس» مجهزة بالكنيسة، وعقب انتهاء الاحتفالية شعر عدد من الأطفال بحالة إعياء وقيء وألم في البطن، وعلى الفور تم نقلهم إلى الوحدة الصحية بالقرية، والمستشفى العام، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي بمدينة سوهاج، وبلغ عددهم 66 طفلا وتم تقديم الإسعافات العاجلة لهم، وخرجوا جميعًا، الأحد، بعد التأكد من انتهاء تعاطيهم الأدوية والمحاليل وتحسنهم وتماثلهم للشفاء وانتهاء أسئلة فريق النيابة لهم حول الواقعة.