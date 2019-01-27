أخبار مصر | مصر الخير: 5020 خدمة لـ1560 شخص بقافلة شمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر الخير: 5020 خدمة لـ1560 شخص بقافلة شمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عن عدد المُستفيدين في القافلة الطبية التي نظمتها في الشيخ زويد، والذي بلغ نحو ١٥٦٠ شخصًا، مؤكدة أن عدد الكشوفات الطبية بلغ ٢٧٨٨ كشفًا، في حين بلغ إجمالي الخدمات المُقدمة (كشف، علاج، تحليل) نحو ٥٠٢٠ خدمة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن تلك القافلة الطبية تُعد من أكبر القوافل التي قدمت خدمات على مستوى القوافل التي نظمتها، موضحة أن القافلة الطبية تم تنظيمها بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومديرية الشؤون الصحية ووزارة الشباب والرياضة، وضمت عدد من التخصصات الطبية، وذلك في مستشفى الشيخ زويد، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن القافلة الطبية شملت عدة تخصصات طبية وهي: الباطنة والعظام والأطفال والأنف والإذن والجلدية والمسالك البولية والجراحة العامة والنساء والتوليد والرمد، مضيفًا أن القافلة الطبية والتي تم تنظيمها بمستشفى الشيخ زويد، استمرت لمدة ٣ أيام.

من جانبه قالت سهير عوض نائب مدير برنامج تنمية شمال سيناء بمؤسسة مصر الخير، إن القافلة الطبية هي أول نشاط طبي تقوم بها مؤسسة خيرية في مدينة الشيخ زويد، وسادس قافلة تقوم بها بمحافظة شمال سيناء منذ بداية عملها بالمحافظة، والثالثة منذ بداية عام ٢٠١٨ ، حيث قامت القوافل الطبية لمؤسسة مصر الخير بتوفير كافة الخدمات الطبية لأهالي شمال سيناء من كشف وعمليات وتحاليل وأشعة والانتقالات لتلقي الخدمات الطبية مجانًا، لافتة إلى أن مؤسسة مصر الخير تُولي أهمية خاصة بتنمية محافظة شمال سيناء وتقديم كافة أوجه الخدمات لرعاية الأهالي في شتى المجالات.

وأضافت أن جهود مؤسسة مصر الخير، لتنمية وتطوير شمال سيناء مستمرة ومتواصلة، وأنها تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها محافظة شمال سيناء، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للأهالي من خلال إعادة تأهيل المنازل والبيوت هناك، وتوفير فرص عمل وتسويق منتجاتهم اليدوية.

وتابعت: " تقربنا إلى أهالي سيناء بشكل غير عادي، بعد التدخلات السريعة التي تم تقديمها عقب الحادث، وتم البحث عن سبل لتوفير فرص عمل للأهالي، لتوفير دخل كريم، واشتغلنا مع 2000 سيدة أثبتوا جدارتهم، وانتجوا لنا أكثر من ٢٠ ألف شال من خلال مبادرة مع البنك الأهلي".

وأشارت "عوض" إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت أيضًا على رفع كفاءة عدد من المدارس لرفع الروح المعنوية للطلاب بعد حادث الروضة، موضحة أن المؤسسة تعمل حاليًا على إقامة مشغل هناك؛ لإنتاج المشغولات اليدوية على الأرض التي وفرتها محافظة شمال سيناء، مضيفة أنها ساهمت في تأثيث ٣٠ منزلًا خلال المرحلة الأولة، وأن المرحلة الثانية تتضمن تأهيل ٢٥٠ منزلًا جارٍ العمل حاليًا في١٠٠ منزل منهم، بعضها يتم بناؤه من جديد، موضحة أن عملية تأهيل المنازل تتم حسب رغبة ورؤية أهالي سيناء وبالطريقة التي تتناسب مع نمط حياتهم.

وأكدت أن مؤسسة مصر الخير تتعاون مع محافظة شمال سيناء لعمل عدة مشاريع، فضلًا عن تطوير المنتجات اليدوية، موضحة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مفاجأة في تسويق المنتجات اليدوية لأهالي سيناء من خلال تصديرها خارج البلاد، مشيرة إلى أنها تُجري دراسة حاليًا عن احتياجات أهالي سيناء والمشروعات المناسبة لهم.