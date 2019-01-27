أخبار مصر | حسين أبو العطا عن زيارة "ماكرون": مصر شريك أساسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين أبو العطا عن زيارة "ماكرون": مصر شريك أساسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر والتي تبدأ اليوم، موضحا أنها تأتي في ظل التعاون البناء والتشاور والتنسيق بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي في العديد من القضايا الدولية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، أن مصر وفرنسا تربطهما علاقات ثقة وصداقة وشهدت خلال الأربع سنوات الماضية دفعة جديدة فى مختلف المجالات، مما انعكس على تعدد الزيارات بين البلدين.

وأعرب رئيس "مصر الثورة"، عن ثقته في أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، والقمة والمباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس ماكرون، ستكون لها آثار إيجابية لصالح مصر وفرنسا، ولصالح مختلف القضايا الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والأوضاع فى ليبيا وسوريا ومسيرة السلام ومكافحة الإرهاب بصفة خاصة.

وأشار إلى أن مصر تعد شريكًا أساسيًا لفرنسا في مكافحة الإرهاب، وهناك تعاون وثيق بين البلدين حيث أبرمت مصر مع فرنسا العديد من الصفقات العسكرية خلال السنوات الأربع الماضية منها توريد طرّادات وفرقاطة متعددة المهام وقذائف، و24 طائرة رافال، وسفينتي القيادة والانتشار من طراز مسترال.