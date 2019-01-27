أخبار مصر | وزيرة التضامن ترتدي زي "التدخل السريع".. وتشيد بما حققه الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن ترتدي زي "التدخل السريع".. وتشيد بما حققه الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الملابس الخاصة بفريق التدخل السريع المسئول عن حماية المشردين في الشوارع، لتكريمهم على المجهود الكبير الذي بذل خلال الأيام الماضية وتحركهم في كل محافظات الجمهورية في ظل انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو لإنقاذ المشردين من الشوارع.

وقالت والي، إنها رتدت زي التدخل السريع لأنهم فريق واحد حقق المعجزات، حيث أشادت بالفريق وماحققوه، مشيرة إلى أن ما يتحقق في 4سنوات، تحقق في أسبوعين.

ووجهت والي، الشكر للمسئولين عن فريق التدخل السريع لحماية المتشردين في الشوارع، وإيداعهم دور المسنين، مشيرة إلى أن كل فرد في وزارة التضامن يعمل تحت مظلة واحدة للحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.

ونظمت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفلا لتكريم 120 من القيادات الشابة في الوزارة، بمناسبة اجتيازهم الدورات التأهيلية المقدمة من شركة IBM، حيث تم تكريم علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، ومها إسماعيل مدير عام العلاقات العامة والإعلام وآخرين.

وأكدت والي، علي إهتمام الوزارة بالاستثمار في الشباب لتطوير مهارتهم الشخصية والفنية والإدارية كشخصيات تتولى قيادة العمل.

ووجهت الشكر لشركة "اي بي ام" على تعاونها مع الوزارة وتقديمها العديد من برامج تنمية الشباب ومساهمتها فى برامج تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الأطفال بدور الأيتام.

وكانت نظمت وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء يضم فرق التدخل السريع، وأطفال بلامأوى، الذين قاموا بتحقيق إنجاز في مبادرة إنقاذ المشردين، لتكريمهم بمقر الوزارة بالعجوزة، كما سيتم عرض استراتيجية الوزارة في التعامل مع المشردين، وأطفال بلامأوى، بحضور ممثلي الفرق من كل المحافظات.