أخبار مصر | وزيرة التضامن تكرم فرق التدخل السريع لمجهودهم خلال الأيام الماضية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تكرم فرق التدخل السريع لمجهودهم خلال الأيام الماضية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت الدكتورة غادة والي وزيرة، التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع المسئول عن حماية المشردين في الشوارع، لتكريمهم علي المجهود الكبير الذي بذل خلال الايام الماضية وتحركهم في كل محافظات الجمهورية في ظل انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو لإنقاذ المشردين من الشوارع.

وقدمت "والي" شهادات لتكريمهم، كما أرتدت غاده والي الملابس الخاصة بفريق التدخل السريع، إنها رتدت زي التدخل السريع لأنهم فريق واحد حقق المعجزات، حيث أشادت بالفريق وماحققوه، مشيرة إلي أن مايتحقق في 4 سنوات، تحقق في أسبوعين.

وجهت "والي"، الشكر للمسئولين عن فريق التدخل السريع لحماية المتشردين في الشوارع، وإيداعهم دور المسنين، مشيرة إلى أن كل فرد في وزارة التضامن يعمل تحت مظلة واحدة للحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع.

ونظمت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حفلا لتكريم 120 من القيادات الشابة في الوزارة، بمناسبة اجتيازهم الدورات التأهيلية المقدمة من شركة IBM، حيث تم تكريم علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، ومها إسماعيل مدير عام العلاقات العامة والإعلام وآخرين.

وأكدت "والي"، اهتمام الوزارة بالاستثمار في الشباب لتطوير مهارتهم الشخصية والفنية والإدارية كشخصيات تتولى قيادة العمل.

ووجهت الشكر لشركة "اي بي ام" على تعاونها مع الوزارة وتقديمها العديد من برامج تنمية الشباب ومساهمتها فى برامج تدريب وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب الأطفال بدور الأيتام.

وكانت نظمت وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء يضم فرق التدخل السريع، وأطفال بلامأوى، الذين قاموا بتحقيق إنجاز في مبادرة إنقاذ المشردين، لتكريمهم بمقر الوزارة بالعجوزة، كما سيتم عرض إستراتيجية الوزارة في التعامل مع المشردين، وأطفال بلامأوى، بحضور ممثلي الفرق من كل المحافظات.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء أمس السبت 1687 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد اشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس السبت مع 95 حالة مشرد، و80 طفلا بلا مأوى بأجمالي 175 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة امس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 68 حالة منها 23 حالات مشردين و 45 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 20 حالة منهم 2 حالات مشردين و 18 حالة أطفال بلا مأوى، يليها محافظة اسيوط حيث التعامل مع 19 حالة منهم 16 حالة لمشردين و3 حالات اطفال بلا ماؤى.

هذا وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 58 بطانية و 127 وجبة ساخنة عليهم .

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.