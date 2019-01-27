أخبار مصر | وزيرة التضامن: إنقاذ 1500 حالة من المشردين بالشارع من كبار السن وأطفال بلامأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: إنقاذ 1500 حالة من المشردين بالشارع من كبار السن وأطفال بلامأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم انقاذ أكثر من 1500 حالة من المشردين بالشارع من كبار السن وأطفال بلا مأوى، مشيرة إلي أن الوصول لهذا العدد يعكس الجهد المميز والمخلص للعاملين فى برنامج انقاذ المشردين "احنا معاك".

وأضافت "والي" خلال تكريم فريقي التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، أن ك المبادرة كانت بداية جيدة لعام 2019، شاكرة لفرق الإنقاذ التي قامت بتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وقالت والي، ان الأعداد التي وصلت للوزارة من جانب التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، تعكس إخلاص وإيمان الشباب بتلك القضية، لأفتة أنه رغم الظروف الصعبة التي واجهتها فرق الإنقاذ خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أن فرق الإنقاذ ما زالت تتابع عملها لإنقاذ الروح البشرية، وتقديم المساعدة للمشردين، الذين يتعرضون للمخاطر.

وأضافت أن التدخل السريع وفرق الإنقاذ التي تعاونت معا، لفت انتباه المجتمع كله، مشيرة إلى أن فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى تجوب محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين.

وأكدت أنه رغم قلة التمويل إلى أن البرنامج أثر بشكل كبير على المجتمع، ونعمل على زيادة خطوط الاتصالات لاستقبال مزيد من البلاغات خلال الفترة المقبلة لانقاذ المشردين من الشوارع.

وأرتدت غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي الملابس الخاصة بفريق التدخل السريع المسئول عن حماية المشردين في الشوارع، لتكريمهم علي المجهود الكبير الذي بذل خلال الايام الماضية وتحركهم في كل محافظات الجمهورية في ظل انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو لإنقاذ المشردين من الشوارع.

وقالت والي، إنها رتدت زي التدخل السريع لأنهم فريق واحد حقق المعجزات، حيث أشادت بالفريق وماحققوه، مشيرة إلي أن مايتحقق في 4سنوات، تحقق في أسبوعين.

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء أمس السبت 1687 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد اشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس السبت مع 95 حالة مشرد، و80 طفلا بلا مأوى بأجمالي 175 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة امس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 68 حالة منها 23 حالات مشردين و 45 طفلا بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 20 حالة منهم 2 حالات مشردين و 18 حالة أطفال بلا مأوى، يليها محافظة اسيوط حيث التعامل مع 19 حالة منهم 16 حالة لمشردين و3 حالات اطفال بلا ماؤى.

هذا وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 58 بطانية و 127 وجبة ساخنة عليهم .

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.