أخبار مصر | تصريح هام من رئيس البرلمان بشأن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح هام من رئيس البرلمان بشأن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن البرلمان سيتواصل مع وزارة الخارجية بشأن أزمة احتجاز 5 صيادين مصريين فى إيران.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة اليوم الأحد، 5 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس وهم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.