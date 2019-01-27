أخبار مصر | "البشير" لـ"السيسي": مصير الخرطوم والقاهرة مشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البشير" لـ"السيسي": مصير الخرطوم والقاهرة مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس السوداني عمر البشير، ضيفا عزيزا على مصر، معربا عن سعادته بالزيارة التى تعكس عمق العلاقات والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس السوداني، عمر البشير، على أن مصير بلاده مع مصر مصير مشترك، مؤكدا على أنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السلطة ظلت العلاقات بين مصر والسودان مستقرة، بل تطورت إلى الأفضل.

وأضاف الرئيس السوداني، عمر البشير، في كلمته بقصر الاتحادية، أن هناك مشروعات مشتركة للربط الكهربائى، وكذلك يتم العمل الآن على عمل سكك حديدية مشتركة بين مصر والسودان لخدمة البلدين والقارة الأفريقية.

وأشار الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين ستكلل بالنجاح.

وقال الرئيس السوداني، عمر البشير، إنه يجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، حيث تأتى الزيارة فى إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتى البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس السوداني، عمر البشير، بدور مصر في أمن واستقرار السودان، مشيرا إلى وجود أطراف تهول مما يحدث فى السودان عن طريق وسائل إعلام وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

ونوه الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى الوفد المصرى رفيع المستوى الذى زار السودان مؤخرا وهى رسالة مهمة تؤكد دعم مصر لاستقرار السودان.