أخبار مصر | خطة لتطوير آليات العمل بالبنك الزراعي المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة لتطوير آليات العمل بالبنك الزراعي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اجتماعا موسعا مع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بحضور النائب جمال عقبي، رئيس النقابة العامة للبنوك والتامينات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

واستعرض الاجتماع خطة العمل المستقبلى للبنك وفروعه بالمحافظات التى تستهدف دعم مشروعات التنمية الزراعية العملاقة والتوسع فى المشروعات الصغيرة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وقال "عقبي" إن الاجتماعات الذى حضره نواب رئيس مجلس الادارة ساده الود والاخاء بين قيادات البنك واعضاء التنظيم النقابى الذين اعربوا عن اسفهم لما بدر من احدهم من تجاوزات اثناء الاجتماع تسئ لادارة البنك والعاملين به وقال: ان الاجتماع الذى استمر لثلاث ساعات انتهى بموافقة رئيس مجلس الادارة على بعض المطالب المشروعة للعاملين بما يحقق الاستقرار لهم.

وفي ختام تاهيل 40 نقابى بفنادق الجيزة: عقبى.. علينا ان نستعد لقانون العمل الجديد اوائل العام

وأكد النائب جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة الجيزة ان تنمية مهارات النقابيين الجدد سيكون مردود ايجابى على اليات العمل وخاصة فى قطاع السياحة والفنادق الذى يعتمد على نشر ثقافة الوعى بالتاريخ الحضارى لمصر.

وقال النائب عقبى فى ختام الدورة التثقيفية لاعضاء اللجان النقابية للعاملين بالفنادق الكبرى باشراف فات السناوى سكرتير المراة العاملة والطفل بالنقابة العامة للسياحة والفنادق وعضو الاتحاد المحلى لعمال الجيزة.. علينا ان نستعد نحن اعضاء المنظمات النقابية للتعامل مع قانون العمل الجديد والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من اعداد مشروعه وبالتوافق بين ممثلى العمل واصحاب العمل والحكومة لعرضه على الجلسة العامة واقراره اوائل العام 2019.

في الذكرى الـ67 لعيد الشرطة: العاملون بالخدمات الإدارية.. نتضامن مع جهود قوات الشرطة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وجددت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية التى تضم اكثر من مليون عضو من العاملين فى المصالح الحكومية والخاصة تضامنها مع الجهود الوطنية التى تبذل فى القضاء على الارهاب والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.

وأكد هشام المهيرى رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيانه بمناسبة ذكرى الخامس والعشرين من يناير ومرور 67 عاما على اعياد الشرطة ان المواقف البطولية التى سطرتها قوات الشرطة مع القوات المسلحة دفاعا عن حرية مصر وكرامتها هدفها التصدى للمؤامرات الاجرامية التى تنفذها عصابات الاخوان الارهابية وتحقيق الامن والاستقرار بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه "المهيري" التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وأبطال الشرطة بمناسبة احتفالهم وشعب مصر بعيد الشرطة الذي تأتي ذكراه تجسيدا للبطولة والفداء مع تلاحم الشرطة والجيش والشعب فى معركة القضاء على قوى الشر والإرهاب.