أخبار مصر | "سعفان" يوزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة ويسلم عقود عمل للمعاقين وماكينات خياطة للمرأة المعيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يوزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة ويسلم عقود عمل للمعاقين وماكينات خياطة للمرأة المعيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولته الثالثة في الصعيد بزيارة أسوان وتستمر يومين، حيث من المقرر أن تتضمن العديد من النشاطات منها زيارة لمشروع التمليك الجديد شركة كيما (2) يتفقد فيها مواقع العمل الانشائية التي تقوم بتنفيذها شركة أوراسكوم للإنشاءات.

كما يقوم الوزير والمدير التنفيذي للمشروع بتسليم 2068 عاملا وثيقة "أمان" فئة 500 جنيه بإجمالي مليون و340 ألف جنيه، كما يتفقد تنفيذ القافلة الطبية للعمالة غير المنتظمة بالشركة، حيث يتم الكشف الطبي علي الصدر وباطنة وعمل أشعة علي الصدر 0

ويشهد وزير القوي العاملة توقيع بروتوكول "اتفاقية عمل جماعية" بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% لنحو 5783 عاملا يعملون في 456 منشأة، ويقوم بتسليم ماكينات خياطة للمرأة المعيلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويزور معرض المشغولات للمرأة المعيلة.

ومن المقرر أن يزور الوزير خلال زيارته لأسوان مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان التي تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم يعمل بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين، كما يسلم عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالمشروع، بجانب تنفيذ قافلة طبية لهذه العمالة.

سعفان: رصد 100 مليون جنيه لشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، لاستخراج شهادة أمان لهذه الفئة، رصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظةلتوزيع شهادات "أمان" على هذه الفئة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة لتسجيلها، مشيرا إلى أن ما تم إصداره من شهادات أمان حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير حياة كريمة لهؤلاء.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير، اليوم السبت، 446 شهادة أمان علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالأقصر، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عبد القادر، وعادل عباس مدير مديرية القوي العاملة بقنا، وأسعد السيد وكيل المديرية، وعبده هاشم خليفة وكيل مديرية القوي العاملة بالأقصر.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة نجحت في البدء في إعداد قاعدة بيانات شاملة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وتمكنت من إعداد قاعدة ضمت بيانات 2 مليون و500 ألف عامل، وهي عينة جيدة ليتم إيجاد آليات لرعاية هذه الفئة من العمالة، مشيرا إلي أنه يجري حالياالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والتنظيم النقابي لوضع آليات تشغيل هذه الفئة، وتضمن رعايتها من النواحي الاجتماعية والصحية وتدريبهم وتشغيلهم لضمان فرصة عمل لكل منهم في المستقبل.

وأكد الوزير أن هذه الشهادة، تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وقال الوزير: لم نكتفي بشهادات أمان، وقد قمنا بإطلاقنا 2019 عاما للتدريب علي مستوي الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، لتدريب الشباب علي كافة المهن المطلوبة في سوق العمل، ونستهدف جزء كبير من العمالة غير المنتظمة لتدريبها علي حرفة أو مهنة حتي يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم، مشيرا إلي أن الوزارة ومديرياتها سوف تقوم من خلال 38 مركزا فضلا عن 13 وحدة متنقلة بالقري والنجوع تابعة لها بتدريب هذه الفئة لإتاحة عمل شريف ودخل ثابت لها، وبذلك يستطيع من خلال ذلك التأمين علي نفسة اجتماعيا وصحيا.

وكشف الوزير عن أنه سوف يطلق في أوائل فبراير المقبل الدورات التدريبية في 7 ورش بمركز قفط بقنا من خلال استراتيجية للتدريب والتشغيل الأمثل لتعلم الشباب الحرف المختلفة، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.

وأعطي الوزير تعليماته لمديرية القوى العاملة بالأقصر،للانتهاء من مركر التدريب المهني بالرضوانية ليبدأ العمل من مارس المقبل بدورات تدريبية للشباب في 4 ورش، منها الخراطة والحياكة وصيانة السيارات، إعطائهم شهادات باجتياز الدورة، ومساعدتهم على فتح ورش خاصة بهم، وذلك من خلال التعاون مع صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: إنه تم الاتفاق علي إنشاء مركز تدريب بمدينة القرنة بغربى محافظة الأقصر، حيث سيتم توفير المكان المناسب من قبل المحافظة علي مساحة تتناسب لإقامة عدد من الورش لتدريب أبناء المدنية علي المهن المطلوبة بها، مؤكدا أننا بذلك نفتح أبواب زرق للمواطنين في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير حياة كريمة للمواطنين.

