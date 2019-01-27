مصر | مصرع مزارع وإصابة طفل في خصومة ثأرية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع مزارع وإصابة طفل في خصومة ثأرية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في أسيوط، من ضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية ومقتل أحد الأشخاص وإصابة طفل لوجود خصومة ثأرية.

وتبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بمقتل "عبدالرحمن. ع. م" سن 65، مزارع ومقيم بناحية الزرابي بدائرة المركز، إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة حال تواجده بالحد الفاصل بين قريتي أبو خرس والزرابي بدائرة المركز، وإصابة طفل، سن 6، مقيم بناحية أبو خرس تصادف مروره، واتهام نجل شقيقة المتوفى لكلٍ من: "سيد. ع. ع" سن 28، عامل، و"عادل. ح. ع" سن 35، مزارع مقيمان بذات الناحية، لخصومة ثأرية بين عائلتي المجني عليه ومرتكبي الواقعة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن ضبط المتهمين، وبحوزتهما "بندقية آلية", وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات النقل التابعة لشركة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات "النقل" التابعة لإحدى الشركات، والتعدي على قائدها بطريق محور التعمير.

وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من سائق بأحد الشركات، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية أنه حال سيره بالسيارة قيادته "نقل" تابعة للشركة عمله ومُحملة بعدد (7) طرود حديد بطريق محور التعمير بدائرة قسم شرطة أول العامرية اعترضه أربعة مجهولين، وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري واستولوا منه على السيارة ثم لاذوا بالفرار، والعثور على السيارة بحمولتها بطريق المحور بدائرة القسم.

وأثناء السير في إجراءات البحث وبإعادة تطوير مناقشة المُبلغ قرر عدم صحة بلاغه وأن حقيقة الواقعة أنه حال سيره بطريق محور التعمير توقف بالسيارة لأحد الأشخاص واصطحبه، إلا أن الأخير قام بتهديده بالإيذاء دون إشهار أسلحة وطلب منه التخلي عن السيارة وفر بها هاربًا وعلل بلاغه الأول خشية مساءلته إداريًا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "رزق.ج.ر"، سن 34، سائق، وله معلومات جنائية، ومُقيم بالعامرية وبحوزته (5 جم هيروين).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه ترك السيارة بمحل العثور والاستيلاء منها على إطار كاوتش مُحمل عليها وإخفائه بقطعة أرض بمنطقة الذراع البحري، أرشد عنه وأقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.