مصر | من "التصنيع" لـ"التوزيع".. سقوط أكبر تاجر مخدرات في إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بتصنيع مخدر الاستروكس والاتجار فيه.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، قيام "محمد. أ" بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من مسكنه مكانًا لتصنيع وتجهيز وتعبئة مادة الإستروكس المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (26 كيسا يحوى مخدر الإستروكس- 4 أكياس تحوي مادة الكيتامين "وزنت جميعها 7 كيلوجرامات).

وبمواجهته اعترف بقصد بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.