مصر | "انتحلت اسم شقيقتها المتوفاة للهرب من الشرطة".. سقوط هاربة من 35 سنة سجن بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتحلت اسم شقيقتها المتوفاة للهرب من الشرطة".. سقوط هاربة من 35 سنة سجن بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط هاربة مطلوب التنفيذ عليها في عدد 14 حكما قضائيا صادر ضدها، لقيامها بالاشتراك مع زوجها في النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد المحكوم عليها الهاربة إيمان طه عبدالمحسن إبراهيم، على محافظتي القاهرة والجيزة، مطلوب التنفيذ عليها في عدد 14 حكما قضائيا بالحبس في قضايا "تبديد، استيلاء على مبلغ مالي، نصب واحتيال، إيصال أمانة"، بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 35 سنة حبس، وكفالات بلغت حوالي 17 ألف جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبطها حال ترددها على أحد الفنادق بمنطقة مدينة نصر وبحوزتها (مبالغ مالية، هاتف محمول).

وبمواجهتها اعترفت بقيامها بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بمحافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج) واشتراكها مع زوجها المدعو "ربيع. س. س"، السابق ضبطه للتنفيذ عليه في 12 حكما قضائيا صادرا ضده في قضايا "تبديد، ونصب"، في ارتكاب العديد من الجرائم، وقيامهما بالتزوير وعمل ساقط قيد وفاة لها وانتحالها اسم شقيقتها المتوفاة في الصغر واستخراج ثلاث بطاقات رقم قومي لها وتزوير مؤهل دراسي ليسانس حقوق، بقصد التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك بمساعدة أحد الأشخاص (جارٍ تحديده وضبطه) مقابل مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جار تحديد المتهم الهارب وضبطه.