مصر | بعد ارتكابهم 13 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ارتكابهم 13 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن واعترفوا بارتكاب 13 واقعة سرقة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من:

"السيد. ع. ع" سن 40 ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا "إيصال أمانة، تبديد"، و"فوزي. ح. ح" سن 71، فران ومقيم بدائرة قسم شرطة السرو، سبق اتهامه في 15 قضية "سرقة متنوعة، شيك، سلاح أبيض، ضرب"، و"محمد. أ. ع"، سن 56، نجار ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، سبق اتهامه في قضية "أموال عامة"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة سرقة مسكن، وبإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.