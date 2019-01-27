مصر | بعد ارتكابهم 13 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ارتكابهم 13 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن واعترفوا بارتكاب 13 واقعة سرقة.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام كلٍ من:
"السيد. ع. ع" سن 40 ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا "إيصال أمانة، تبديد"، و"فوزي. ح. ح" سن 71، فران ومقيم بدائرة قسم شرطة السرو، سبق اتهامه في 15 قضية "سرقة متنوعة، شيك، سلاح أبيض، ضرب"، و"محمد. أ. ع"، سن 56، نجار ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، سبق اتهامه في قضية "أموال عامة"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة المساكن.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 واقعة سرقة مسكن، وبإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج
أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.
وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.
وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
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