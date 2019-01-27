مصر | ضبط 7 أشخاص أثناء حفرهم لتوصيل الغاز لمخبز في التبين بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 7 أشخاص أثناء حفرهم لتوصيل الغاز لمخبز في التبين بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بأعمال حفر لتوصيل الغاز لأحد المخابز بدائرة قسم شرطة التبين من ماسورة الغاز الرئيسية "بدون ترخيص".

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة التبين لتفقد الحالة الأمنية بشارع وسط مساكن المرازيق، وحال مرورهم أمام أحد المخابز بدائرة القسم، تمكنت القوة من ضبط كلٍ من: المدعو "بهاء. م.ع"، سن 32، مالك المخبز المشار إليه، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وأصل بلدته محافظة أسيوط، المدعو "أسامة. م.ع" سن 36 ، شريك بالمخبز المشار إليه، ومقيم بذات العنوان، "بركات. ع.س"، سن 49 ، سائق بشركة لتوصيل الغاز ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وأصل بلدته محافظة أسيوط ، سبق إتهامه فى 15 قضية متنوعة أخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص".

وكما تم ضبط "حسن.ع.ح"، سن 35، فني بذات الشركة، ومقيم بمحافظة القليوبية، "أحمد.ح.م"، سن 51، مشرف بذات الشركة، ومقيم بدائرة القسم، "حمدي.أ.م"، سن 36، عامل حفر، ومقيم بمحافظة الفيوم، والمحكوم عليه في قضية "سرقة تيار كهربائي" بالحبس 6 شهور، و"محمود.م.م"، سن 28 ، عامل حفر، ومقيم بمحافظة الفيوم.

وتم القبض عليهم حال قيامهم بأعمال الحفر أمام المخبز المشار إليه لتوصيل الغاز للمخبز من ماسورة الغاز الرئيسية (بدون ترخيص)، وبحوزتهم المضبوطات التالية (سيارة نقل قيادة الثالث وملك الشركة عمله، وأدوات الحفر والتوصيل).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر الأول والثانى بأنهما تقدما بطلب لتوصيل الغاز للمخبز ملكهما، ونظراً لعدم إنهائهما إجراءات الترخيص، تم رفض طلبهما فتوجها لحي التبين، وتقابل مع المدعو "شريف. س.ح "موظف بذات الجهة"، والذي تحصل منهما على مبلغ مالى 2000 جنيه، على سبيل الرشوة، نظير السماح لهما بالحفر والتوصيل، دون اتخاذ قيمة إجراءات قبلهما، واستعانا بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالي 7000 جنيه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول والثاني أيدوها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.