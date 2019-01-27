مصر | حبس عاطلين لترويجهما مخدر الهيروين في حلوان

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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة ترويج مخدر الهيروين.

يذكر أنه تلقى قسم شرطة حلوان، معلومات تفيد قيام كل من "ي.ع" 34 سنة، عاطل وسبق اتهامه في قضايا مخدرات، و"م.ع"، 32 سنة، عاطل وسبق اتهامه في القضية رقم 7623 لسنة 2013 قتل، بالاتجار في مخدر "الهيروين".

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهما 40 جرام هيروين.

وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة قرارها السابق.