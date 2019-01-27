مصر | إحباط تهريب 8 آلاف قرص مخدر عبر ميناء الغردقة البحري

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط شخصين حال قدومهما من إحدى الدول العربية بميناء الغردقة البحري وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بقصد التهريب والاتجار.

وتمكن قسم البحث الجنائي بميناء الغردقة البحري بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات من ضبط كلٍ من: "محمد. س"، سن 43، و"مصباح. س"، سن 31، تاجر ملابس، مقيمان بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بلغت 7,964 قرص وكبسولة) داخل أمتعتهما حال وصولهما على عبارة قادمة من إحدى الدول العربية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات النقل التابعة لشركة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط مرتكبي واقعة الاستيلاء على إحدى سيارات "النقل" التابعة لإحدى الشركات، والتعدي على قائدها بطريق محور التعمير.

وتبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من سائق بأحد الشركات، ومُقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية أنه حال سيره بالسيارة قيادته "نقل" تابعة للشركة عمله ومُحملة بعدد (7) طرود حديد بطريق محور التعمير بدائرة قسم شرطة أول العامرية اعترضه أربعة مجهولين، وقام أحدهم بتهديده بسلاح ناري واستولوا منه على السيارة ثم لاذوا بالفرار، والعثور على السيارة بحمولتها بطريق المحور بدائرة القسم.

وأثناء السير في إجراءات البحث وبإعادة تطوير مناقشة المُبلغ قرر عدم صحة بلاغه وأن حقيقة الواقعة أنه حال سيره بطريق محور التعمير توقف بالسيارة لأحد الأشخاص واصطحبه، إلا أن الأخير قام بتهديده بالإيذاء دون إشهار أسلحة وطلب منه التخلي عن السيارة وفر بها هاربًا وعلل بلاغه الأول خشية مساءلته إداريًا.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى "رزق.ج.ر"، سن 34، سائق، وله معلومات جنائية، ومُقيم بالعامرية وبحوزته (5 جم هيروين).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه ترك السيارة بمحل العثور والاستيلاء منها على إطار كاوتش مُحمل عليها وإخفائه بقطعة أرض بمنطقة الذراع البحري، أرشد عنه وأقر بحيازته للمخدر بقصد التعاطي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.