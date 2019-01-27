مصر | التحقيق مع شقيقتين قدمتا رشوة للحصول على شهادة جامعية مزورة بحلوان

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تباشر نيابة حلوان، التحقيق في واقعة ضبط شقيقتين بتهمة تقديم رشوة مالية لإحدى الجامعات مقابل حصولهما على شهادة مزورة من كلية الطب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين أشقاء نجلتي رجل أعمال، قدمتا رشوة مالية لجامعة حكومية حتى تتمكنا من الحصول على شهادة مزورة تفيد تخرجهن من كلية الطب.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشقيقتين وحرر محضر برقم 5460 وباشرت النيابة التحقيقات.