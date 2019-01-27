مصر | التحقيق مع شقيقتين قدمتا رشوة للحصول على شهادة جامعية مزورة بحلوان

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تباشر نيابة حلوان، التحقيق في واقعة ضبط شقيقتين بتهمة تقديم رشوة مالية لإحدى الجامعات مقابل حصولهما على شهادة مزورة من كلية الطب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمتين أشقاء نجلتي رجل أعمال، قدمتا رشوة مالية لجامعة حكومية حتى تتمكنا من الحصول على شهادة مزورة تفيد تخرجهن من كلية الطب.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشقيقتين وحرر محضر برقم 5460 وباشرت النيابة التحقيقات.
أخت المجني عليها بعين شمس: والدي عاشرني وشقيقتي عقب انفصاله عن والدتي
استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة أحمد عز المحامي العام، لأقوال "سلمى" المجني عليها الثانية والتي كشفت أن والدها عاشرها هي وشقيقتها معاشرة الأزواج تحديد التهديد بالقتل، وكان ذلك عقب انفصاله عن والدتها.
وأضافت: "ويوم الواقعة طلب مني والدي ترك شقيقتي تنام وترك الغطاء على وجهها وبالكشف عليها تبين لي وفاتها".
وكانت النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الواقعة وكلفت بسرعة إجراء التحريات وتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وتبين تعذيب الأب ابنته وتقييدها بالحبال ولم يترك الضحية إلا وهي جثة هامدة.
وكشفت وزارة الداخلية، أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة الطفلة "سلوى"، 13 سنة، بالشقة سكنها، انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها "سلمى"، قررت قيام والدها "ياسر. ر"، عامل بإيثاقها، والتعدي عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، بعد أن أبدت رغبتها في زيارة والدتها - مُطلقة من أبيها - وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها في السرير وانصرف وحال إيقاظها اكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدي عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.
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