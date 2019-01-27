مصر | تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الأول.

وترجع الواقعة بنجاح مباحث قسم شرطة التجمع الأول في ضبط كل من: "نادر.إ" سن 42، عاطل، "سبق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهم قضية نصب، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس في قضيتي"ضرب، سرقة تيار كهربائي"، و"إسلام. ص" سن 26، عاطل، "سبق اتهامه في عدد 9 قضايا آخرهم قضية سرقة متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 أحكام حبس في قضايا "سرقة، تسول، ضرب، سلاح أبيض"، و"إيمان.م" سن 34 -ربة منزل-ومقيمة "زوجة المتهم الأول"، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب "عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب"، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميليهما كلًا من: "كريم. أ"، سن 35، صاحب مصنع مصوغات ذهبية، "طاهر. م"، سن 38، صائغ بمحل للمجوهرات، وإنفاقهم المبالغ المالية متحصلات نشاطهم الإجرامي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

الأموال العامة تنجح في اصطياد ٤٣ متهما بالتزوير

ووجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيح ، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة .

وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلاد هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالي النيابة العامة التحقيق معهم .

وتتواصل الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.

جاء ذلك استمراراً للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية وإستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبي السفر بطرق عديده ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.