حجز الوحدات.. عقوبة رفض التصالح في مخالفات البناء

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البناء المخالف - صورة أرشيفية

انتهت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة - الشئون الدستورية والتشريعية - الإدارة المحلية)، في مجلس النواب، من تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة، ويناقش المجلس، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، وكذلك التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة التي شكلها البرلمان من أعضاءه، تمهيدا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت بعض تعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الحكومة في المادة السادسة التالي: - في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 90 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة،