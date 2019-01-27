انت الان تتابع البنات تكسب..الأزهر يعلن نتيجة الابتدائية والإعدادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أحمد الطيب شيخ الأزهر
اعتمد وكيل الأزهر فضيلة الشيخ صالح عباس نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019، وجاءت نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 89.19%، وعدد الطلاب الناجحين 131 ألفا و963 طالبا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقا للبنات على البنين، إذ بلغت نسبة النجاح في البنات 93.06%، وعددهم 63 ألفا و701 طالبة، أما في البنين فكانت النسبة 85.87%، وعددهم 68 ألفا و262 طالبا، وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد أناب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر لاعتماد النتيجة.
وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 71.56%، وعدد الطلاب الناجحين 86 ألفا و174 طالبا، وشهدت النتيجة كذلك تفوقا للبنات على البنين، إذ بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84%، وعددهم 42 ألفا و574 طالبة، أما في البنين فكانت النسبة 63.75%، وعددهم 43 ألفا و600 طالب.وتقدم عباس بالتهنئة للناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق
وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 71.56%، وعدد الطلاب الناجحين 86 ألفا و174 طالبا، وشهدت النتيجة كذلك تفوقا للبنات على البنين، إذ بلغت نسبة النجاح في البنات 81.84%، وعددهم 42 ألفا و574 طالبة، أما في البنين فكانت النسبة 63.75%، وعددهم 43 ألفا و600 طالب.
وتقدم عباس بالتهنئة للناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدا سعى الأزهر للوصول بنسبة النجاح إلى أعلى مستوى ممكن، موضحا أنه كلف قطاع المعاهد الأزهرية بتكثيف المرور على المعاهد للعمل على تحسين أداء المعلمين وشيوخ المعاهد ورفع مستوى الطلاب، حتى تصل النتيجة في الفصل الدراسي الثاني إلى أفضل نسبة.
وأشار إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19493، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.
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