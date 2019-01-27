انت الان تتابع غضب برلماني من إهدار مئات الملايين بمشروعات المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدرت لجنة الخطة والموازنة مجموعة توصيات، خلال اجتماعها لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، إذ طالب أعضائها بالكشف عن المسؤول الرئيسي عن عدم الاستفادة من المشروعات التي تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، وتحديد الجهة التي عطلت الاستفادة الفعلية من مشروعات المياه، بسبب رفض الشركات استلام تلك المشروعات لما احتوت عليه من أخطاء.
وشدد نواب الخطة على ضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وأبدى مصطفى سالم انزعاجا من مشروعات تم الانتهاء منها وقوبلت برفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي استلامها لوجود عيوب جسيمة بها، مؤكدا أنه لا مفر من الكشف عن المسؤول عن
وشدد نواب الخطة على ضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأبدى مصطفى سالم انزعاجا من مشروعات تم الانتهاء منها وقوبلت برفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي استلامها لوجود عيوب جسيمة بها، مؤكدا أنه لا مفر من الكشف عن المسؤول عن إهدار مئات الملايين من المشروعات التي لم تصل محطتها النهائية ويتم استلامها وتنفيذها.
وأوضح فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، استحالة تنفيذ مشروعات لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة والملائمة، كاشفًا عن وجود 32 خزان ترفض شركات المياه والشرب استلامها بتكلفة تبلغ جاوزت الـ 150 مليون جنيه.
وأبدت النائبة ميرفت ألكسان، استياءها من التكلفة المليونية لشبكة مياه سمنود التي قاربت الـ 40 مليون جنيه، ورفض استلامها لوجود عيوب فنية بها.
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