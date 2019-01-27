غضب برلماني من إهدار مئات الملايين بمشروعات المياه

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أصدرت لجنة الخطة والموازنة مجموعة توصيات، خلال اجتماعها لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، إذ طالب أعضائها بالكشف عن المسؤول الرئيسي عن عدم الاستفادة من المشروعات التي تم الانتهاء منها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات، وتحديد الجهة التي عطلت الاستفادة الفعلية من مشروعات المياه، بسبب رفض الشركات استلام تلك المشروعات لما احتوت عليه من أخطاء.

وشدد نواب الخطة على ضرورة موافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه من تحقيقات وتحديد المسئول عن هذه الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وأبدى مصطفى سالم انزعاجا من مشروعات تم الانتهاء منها وقوبلت برفض شركة مياه الشرب والصرف الصحي استلامها لوجود عيوب جسيمة بها، مؤكدا أنه لا مفر من الكشف عن المسؤول عن