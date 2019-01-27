انت الان تتابع الكهرباء: 15 مليار جنيه عجز التحصيل..ورفع الدعم 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، التأكيد على أن رسوم القمامة المستحقة للمحليات لدى الوزارة تم صرفها للجهات المستحقة بالكامل، قائلا: «إن الوزارة تقوم بدور وسيط بين المواطن والمحليات ليس أكثر من ذلك، لو علينا مليم مستحق لأي محافظة هندفعه فورا»، مضيفًا خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه رفض فكرة المقاصة بين وزارة الكهرباء والمحليات بشأن مستحقات جمع القمامة، وتم وضع خطة لتحصيل المستحقات نقدا، مؤكدًا على أنه تم تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء من 2018 / 2019 إلى 2021/2022 بسبب تحريك سعر الصرف.

وأشار إلى أن الوزارة لديها عجز في التحصيل يصل إلى 15 مليار جنيه، لذلك تم الإتجاه إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وتم تركيب 6.7 مليون عدد حتى الآن، لافتا إلى أن هناك خطة لتركيب عدادات ذكية تعطي مؤشرات عن معدلات الاستهلاك يتم رصدها في قاعدة معلومات تابعة للوزارة. وأضاف وزير الكهرباء والطاقة، أن الخطة