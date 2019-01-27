شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صناعة النواب»: قانون العمل الجديد «يدلل» العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قانون العمل الجديد، الذي لم يتم إقراره من البرلمان بعد، واعتبره «تدليلا للعمال على حساب الصناعة». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بمشكلات مصنعي «الزيوت والصابون» بالمنصورة، ومصنع أدفينا بدمياط.

وقال النائب أحمد همام، مقدم طلب إحاطة مصنع الزيوت والصابون بسندوب بالمنصورة إن «مصنع الزيوت أهم مصنع موجود بالوجه البحري، ويحتاج لمزيد من التطوير وجعل المنتج المحلي منتجاً عالمياً، لأنها أصبحت أضعف الصناعات في مصر».

ورد اللواء أحد حسين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن مصنع سندوب به نحو 800 عامل، وينتج ما بين 2500 و2700 طن شهرياً من الزيوت، فيما يتم استيراد نحو 97% من الاستهلاك من الخارج، وأن الشركة القابضة بصدد إعداد خطة لتطوير المصنع وخفض الاستيراد إلى أقل من 30%.

وفيما يخص مصنع أدفينا للمواد الغذائية بدمياط، قال رئيس الشركة القابضة: «إن مشكلة المصنع في أن أكثر من60% من العاملين به إداريون، وأن القابضة تعمل على دمج مصنع إدفينا وقها في شركة واحدة، لأن هذه الصناعات تعاني نقص التمويل وضعف الخبرات، وأن الشركة القابضة لديها خطة لتطوير هذا المصنع، وضعها خبراء متخصصون في هذا الشأن».

من جانبه، قال النائب محمد فرج عامر إن «مشكلات الصناعة في مصر كبيرة وكثيرة، ورغم أن مصر وصلت لمرحلة جيدة من الاستقرار الأمني والاقتصادي وقطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية، فإن الصناعة مازالت تعاني من تضارب السياسات، وتحتاج لتشريعات تدفع بعجلة الصناع»، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد، المزمع مناقشته بمجلس النواب، يجب أن يتسم بالتوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، موضحاً أن القانون به تدليل للعمال، وأن تدليل العامل في القانون له آثار سلبية على الصناعة.

وطالب «عامر» بتشكيل مجلس برئاسة رئيس الجمهورية، لحل مشكلات الصناعة في مصر.