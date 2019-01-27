شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» تهاجم إبراهيم عيسى (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، ما ذكره الإعلامي إبراهيم عيسى عن عدم وجود حكمة من الصيام، بأنه طرح فج وغير موفق ويحمل خلطًا بين المفاهيم الشرعية، مضيفا أن «عيسى» لم يعترض على الحكم الشرعي، لكن اعترض على الحكمة منه، وقضية الحكمة إذا وجدت حتى نثبتها لا يلزم أن تكون الحكمة موجودة في كل فرض، الموجود هو العلة، ولا بد من إدراك الفرق بين الحكمة والعلة، فالطب أثبت فوائد الصيام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبداللطيف الطحاوى، والموجه لرئيس مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للإعلام، بشأن ما وصفه بـ«تجرؤ الصحفى إبراهيم عيسى في برنامج تليفزيونى على قناة الحرة، على ركن الإسلام الصيام»، حسب زعمه.

وقال «الطحاوى» إن إبراهيم عيسى قال في البرنامج، إنه لم يجد للصيام حكمة، وإن الصيام مؤذٍ للصحة ويعمق الفرقة بين الفقراء والأغنياء، مضيفا أن «عيسى» نسى قول الله تعالى في القرآن الكريم: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، كما نسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا تصحوا».

وتابع «الطحاوى»: وقال «عيسى»: «أدركنا أن الصوم متعب للصحة، وأن صيام شهر رمضان كاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة»، كما قال «عيسى»، إنه بحث كثيرا عن الحكمة في الصوم، واستمع إلى عشرات الحجج التي يسوقها آلاف الخطباء والوعاظ الذين يرون في أنفسهم أنهم علماء، وقال «عيسى»: «لم أر في صيام رمضان حكمة إلا أنه قرار سيادى من الله، افعل وصم، فنفعل ونصوم، دون أن ندرك حكمة الصيام، وإن شا الله عننا ما أدركنا حكمة هذا الصيام، ربنا عاوزنا نصوم فهنصوم، بلاش الاستغراق في بحث أسباب هي حقيقة الأمر لا يمكن أن تمر على عقل ومنطق سليم»، مؤكدا أن كلام إبراهيم عيسى عن أن الصيام أمر سيادى لا يصح أن يتحدث هكذا عن الذات الإلهية.

وقال النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية: «أسلوب إبراهيم عيسى فيه سخرية وتهكم على العلماء، فالمؤسسات الدينية مليئة بالعلماء الذين يظهرون صحيح الدين وسماحة ويسر ووسطية الإسلام، وللأسف عندما أذيع هذا الحديث له في البرنامج في شهر رمضان الماضى لم يرد عليه أحد،» مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام بفتح تحقيق في هذا الأمر وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق، لأن حديث إبراهيم عيسى فيه تجاوز.

وبدورها، طالبت النائبة أمانى عزيز، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بسرعة إصدار قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، قائلة: «لازم نقف وقفة شديدة عند هذا الموضوع كلجنة دينية».

وقال محمد إسماعيل جاد الله، نائب حزب النور: «ما قاله إبراهيم عيسى كلام سخيف لا يرقى لمستوى أن يتفوه به أي جاهل، حتى الجاهل لا يتفوه بهذا الكلام الحاقد، والذي سبقه فيه بعض الناس قديما، فهو يتكلم في أمر عظيم جدا ركن من أركان الإسلام، العلة واضحة من الصيام أن الله فرض الصيام على عباده من أجل أن يعلمهم التقوى»، مشيرا إلى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

وتابع «جاد الله»: «ربنا سبحانه وتعالى أباح الفطر في رمضان عشان السفر والمرض، وقضايا الدين مبنية على التسليم والإيمان بالله عز وجل، فهذه الدنيا فانية، وعلى إبراهيم عيسى أن يراجع نفسه»، مقترحا توصية اللجنة بتقديم مذكرة بإيقاف هذا البرنامج.

من جانبه، قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، ممثلا عن الأزهر الشريف: «الأديان شيء مقدس، أيا كان الدين فهو مقدس عند أهله وأصحابه، ولا يجوز لأى مخلوق أن يتجرأ على الأديان، في كل دين ثوابت، ربنا هو الذي خلق الإنسان ووضع عليه الكتالوج والمنهج، أرجو أن تكون الثوابت مع هذا الإعلامى لها مكانتها، وأن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى».

وأضاف «عامر»: «لو بيناقش مسألة فرعية وكان له وجهة نظر ماشى، لكن عندما يناقش مسألة ثابتة فيها الحكمة ظاهرة وواضحة ويتحدث أن شهر رمضان شهر الابتهاج والطرب ولا تمنعوا الأفلام والمسلسلات، نقول له إن ربنا سبحانه وتعالى حرم جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان، ورمضان شهر القلوب والجوارح، ليس شهر الطرب والابتهاج، هوشهر القلوب لا الأبدان، وهو شهر التجرد، وغير مقبول أي تطاول وتجرؤ، ربنا أمرنا فنقول سمعنا وأطعنا».

وعقب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة قائلا: «إن صح هذا الكلام، فاللجنة تطلب حضور المسؤولين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسنوجه خطابا لرئيس المجلس مكرم محمد أحمد، لحضور المسؤولين عن تنظيم الظهور الإعلامى، لمناقشتهم، وإن صح هذا الكلام تكون هناك مسئولية على قائله، مع احترامنا البالغ لكلام الناس، ولا يوجد اعتذار عن عدم الحضور في مثل هذه المواقف لأن هذه عبادة من العبادات فرضها الله سبحانه وتعالى، كما نؤكد على حضور الإعلامى إبراهيم عيسى».