شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والبشير يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق حول «سد النهضة» في أقرب وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجهود المشتركة مع السودان طوال العام الماضي تكللت بانعقاد اللجنة العليا المشتركة في أكتوبر الماضي بالخرطوم، وشهدت التوقيع على 12 اتفاقية، فضلا عن تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي- خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب مباحثاته مع الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد: «تناولنا خلال المباحثات سبل تعزيز التعاون التجاري والتقدم في المشروعات المشتركة والخاصة بالربط الكهربائي ودراسات ربط السكك الحديدية وتدريب الكوادر في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى تطورات المفاوضات حول سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في أقرب وقت في هذا الشأن».

وأضاف: «كما تطرقت المباحثات إلى سبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وجهود السودان لحل الأزمة في أفريقيا الوسطي، لافتا إلى أن لقاءه اليوم بالبشير هو الثامن الذي يجمع بينهما، كما شهد العام الماضي زيارات متبادلة بين البلدين تعكس التوجه والتنسيق الكامل والسعي لدعم المصالح المشتركة في كل المجالات بما يتناسب مع حجم المصالح والروابط المشتركة التي يندر أن تتكرر في تاريخ بين أي بلدين آخرين في العالم».

وشدد السيسي على أن زيارة الرئيس السوداني والوفد المرافق له وما جرى خلالها من مباحثات يأتي تتويجها لجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين تحقيقا لمصالح الشعبين، وتأسيسا على المصالح المترابطة التي تجمع البلدين.