شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية للكشف على أهالي المنتزه بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، على مدار يومين متتاليين قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، للكشف على أهالي منطقة اسكوت بالمنتزه، وكذلك توفير العلاج اللازم لغير القادرين.

وتم تنظيم القافلة تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، عن دائرة المنتزه، وبدعم من الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالمنتزه، محمد أشرف سردينة، وبحضور ياسر العتي، الأمين العام المساعد للحزب بالإسكندرية.

من جانبه، قال أشرف سردينة، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن حزب مستقبل وطن بالمنتزه حريص كل الحرص على دعم ورعاية أبناء الإسكندرية، خصوصا منطقة المنتزه، منوها بأن القافلة التي تم تنظيمها مؤخرا لخدمة أهالي منطقة «اسكوت».

وأضاف أن حزب مستقبل وطن ينظم من آن لآخر الحملات والقوافل الطبية تماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية التي بدأت منذ فترة.

ووجه الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن التحية والتقدير لكل من شارك في القافلة الطبية، مؤكدا على أن الحزب يسعى ويكرس كل جهوده لخدمة أبناء الوطن.