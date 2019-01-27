شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. البرلمان يوافق على تحديد موعد «استجواب» موجه لوزيرة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، لأول مرة، على تحديد موعد لمناقشة استجواب تقدمت به النائبة شرين فراج، موجه لوزيرة البيئة، بشأن ما اعتبرته النائبة تقصيرًا من الوزيرة في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، على ترك مقال النفايات دون إغلاقها، وعدم تطبيق القانون على المصانع المخالفة، وعدم الحرص على توفيق أوضاع هذه المصانع، بجانب سماح وزارة البيئة على استيراد نفايات من الخارج.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مناقشة الاستجواب، تخضع لقواعد سبق ووافق عليها البرلمان في دور انعقاده الأول، وطلب من الحكومة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب.

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأن الحكومة مستعدة لمناقشة الاستجواب في الموعد الذي يحدده هيئة مكتب مجلس النواب.

وطلب رئيس المجلس من هيئة المكتب تحديد موعد لمناقشة الاستجواب، وفقًا للقواعد التي سبق ووافق عليها البرلمان.

جدير بالذكر أن استجواب وزيرة البيئة، يعنى سحب الثقة من الوزيرة في حالة الموافقة عليه بعد مناقشته، وهو أول استجواب وافق مجلس النواب على مناقشته منذ عقده.

من ناحية أخرى، أدى 3 نواب جدد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة، والذين نجحوا في الانتخابات التكميلية بدوائرهم بسبب وفاة نوابها.

وأدى النائب أحمد يحيى عبدالسلام يحيى، وشهرته "أحمد يحيى الجحش" مستقل عن الدائرة الثامنة زفتى الغربية، والنائب أمين الدين جودة أحمد جودة مستقل عن الدائرة الأولي قسم أول العريش محافظىة شمال سيناء، والنائب محمد عبدالتواب عن حزب مستقبل وطن عن الدائرة الرابعة طامية بمحافظة الفيوم عن الجلسة.