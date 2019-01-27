شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية شديدة تضرب أسوان.. وتوقف الملاحة النهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت محافظة أسوان، الأحد، لعاصفة ترابية شديدة، ما أدى لتوقف حركة الملاحة النهرية في نهر النيل وبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، كما تأثرت الحركة المرورية على الطرق الصحراوية الغربية والجنوبية. وحذر مسؤولو محافظة أسوان قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة سواء في الشوارع الداخلية أو الطرق الزراعية شمال المحافظة.

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