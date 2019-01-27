شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للانتخابات» تبدأ تلقي أوراق المرشحين على مقعد «أشمون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية، الأحد، تسلم أوراق المرشحين على مقعد أشمون في الانتخابات التكميلية التي أعلن رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، خلو المقعد فيها عقب وفاة النائب محمود الخشن، ويستمر قبول أوراق المرشحين على المقعد بداية من الأحد ولمدة 8 أيام تنتهي في 3 فبراير.

فيما تقدم صباح الأحد، مرشحان بأوراقهما وهم أحمد الخشن مرشحًا عن حزب «مستقبل وطن»، وعاطف العمري، المرشح المستقل، فيما شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية زحامًا من المواطنين وأنصار المرشحين الراغبين في التقدم بأوراقهم، بالإضافة لتأمينات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة.

كما شهدت أشمون، خلال الأيام الماضية، إعلان عدد كبير من المرشحين عن خوضهم صراع الفوز بمقعد النائب الراحل محمود الخشن، حيث أعلن أحمد الخشن، شقيق النائب الراحل، والذي يشغل رئيس نادي جمهورية شبين الكوم، عن الترشح لمجلس النواب الفترة المقبلة حيث تم الدفع به رسميا مرشحا لحزب «مستقبل وطن».

فيما يخوض عدد من الشباب الانتخابات في محاولة للفوز بمقعد عائلة «الخشن» ومنهم الصحفي إبراهيم موسى ابن قرية شما، والذي يحظى بشعبية بين أبناء قريته حيث يخوض «موسى» الانتخابات مدعوما من حزب «المصريين الأحرار» ومرشحا رسميا له.

واستمرارا لظاهرة إقبال الشباب على خوض المعركة، أعلن محمد عبدالصافي أحد ابناء المدينة والذي يحظى بشعبية بين عدد من شباب مدينة أشمون والسيد فوزي، أحد التجار، وهنادي سعيد حامد والتي تخوض الانتخابات بدعم من زوجها، والذي اعتاد العمل السياسي منذ فترة ويدعى صبحي المنوفي، المرشح السابق بالانتخابات الماضية، التي حصل خلالها على 10 آلاف و514 صوتا، وكذلك أحمد فرج، الأمين السابق لجمعية «من أجل مصر».