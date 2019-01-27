شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح أول مركز تمويني لخدمة المعاقين ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،، اليوم الأحد، مبنى مجمع إدارات ومكاتب التموين بمحافظة بورسعيد، برفقه المحافظ اللواء عادل غضبان، ومدير مديرية تموين ببورسعيد، ناصر ثابت، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها وزير التموين بالمحافظة، لمتابعة سير الأسواق والمخابز التابعة للوزارة، والتأكد من توافر المنتجات الغذائية والخبز للمواطنين، بأسعار مناسبة.

ويتكون المركز التكنولوجي لإدارات التموين بمحافظة بورسعيد من 5 أدوار تضم معظم الإدارات والمكاتب التموينية والمركز النموذجي المطور للبطاقات الذكية وإدارة تخص خدمة المواطنين وقاعة تدريب مجهزة على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى أن المركز مجهز بالفيديو «كونفرنس».

كما صممت المكاتب على أحدث الأثاثات والمعدات والأجهزة الإلكترونية الحديثة المرتبطة ببرامج وزارة التموين للتسهيل على المواطنين إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، لتصبح بورسعيد المحافظة الأولى في تطبيق منظومة الميكنة والتطور التكنولوجي ونموذج مشرف يتم تعميمه على باقي المحافظات.

كما افتتح مركز خدمة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه، ويعد أول مركز لخدمة المعاقين من نوعه على مستوى الجمهورية، ويضم 4 شبابيك مخصصين لخدمة المعاقين وكبار السن والاستعلامات والشكاوى، ويستخدم التقنية الحديثة في خدمه المواطنين والرد على الشكاوى.