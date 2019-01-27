شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» توافق على زيادة إنتاج «ميفاك» من اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثل مصر في مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وافقت خلال الاجتماع الأخير في الإمارات برئاسة محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة، على مساهمة الهيئة في المشروع، وتوسعة مصنع ميفاك لإنتاج اللقاحات وضخ استثمارات جديدة من أجل الاستفادة من قدرات «ميفاك» التصنيعية وللاستفادة من فائض الإنتاج في لقاحات الدواجن بغرض التصدير لدول الخليج العربي وبعض الدول الأفريقية.

وأضاف «نصار» أن موافقة مجلس إدارة الهيئة على المساهمة في زيادة رأسمال شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية «ميفاك»، تعود إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع عن حاجة جمهورية مصر العربية من اللقاحات، مما يعود بفوائد كبيرة في التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك بعض الدول العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن أن الهيئة العربية تساهم في المشروع المصري الجديد لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية بمصر. ويبلغ رأسمال المشروع حوالي 550 مليون جنيه.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن التوجه نحو زيادة إنتاج اللقاحات والأمصال يزيد من قدرات هذه الدول لحماية صناعة الدواجن والإنتاج الحيواني وتقليل المخاطر الناتجة عن استيراد اللقاحات والمواد البيولوجية من خارج هذه البلاد، مشددا على أن زيادة الإنتاج ينعكس على زيادة الأيدي العاملة المصرية وسوف يتحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لجمهورية مصر العربية وبعض الدول المجاورة.

وأشار «نصار» إلى أن هذه الخطوة أخذت أكثر من 3 سنوات من الدراسات والمناقشات والاجتماعات بين جميع الأطراف حتى وصلت إلى هذه النتيجة، وتم الاتفاق بالفعل على هذه الشراكة، ويعتبر هذا الاتجاه محورا من محاور وأهداف الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، موضحا أن الشركة المصرية تستهدف زيادة إنتاج الخطوط الحالية وزيادة طاقة إنتاج لقاحات الماشية (المجترات) بزيادة إنتاج لقاح الحمى القلاعية إلى ١٥ مليون جرعة بالإضافة إلى إنتاج لقاحات أخرى.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن شركة ميفاك تعمل على زيادة استثماراتها في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية وإضافة لقاحات جديدة، حيث تم إنشاء مصنع جديد محاذٍ للمصنع للقائم بهدف زيادة إنتاج اللقاحات وفصل إنتاج لقاحات الحيوانات الكبيرة (الماشية) عن لقاحات الدواجن، موضحا أن شركة «ميفاك» تساهم في 12% من إجمالي سوق اللقاحات البيطرية (منها 65 مليون جرعة سنوية هي حجم سوق اللقاحات للماشية من لقاح الحمى القلاعية والجلدي العقدي والوادي المتصدع وجدري الأغنام، بالإضافة إلى إجمالي 8.2 مليار جرعة سنوية هي إجمالي سوق لقاحات الدواجن للوقاية من أمراض أنفلونزا الطيور والنيوكاسل ولقاحات أمهات الدواجن ودواجن التسمين والبياض).

وتابع أن الهيئة تقدمت إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بطلب لتخصيص مساحة 100 ألف فدان للهيئة في إطار المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان لزراعتها بمحاصيل القمح والذرة وفول الصويا والبرسيم والبطاطس، مضيفا أن الهيئة تساهم في مشروعين آخرين بمصر الأول هو شركه الفيوم لصناعة سكر البنجر ويبلغ رأسماله حوالي 700 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 27%، أي بحوالي 189 مليون جنيه، والثاني هو شركة المنيا لتصنيع وتجفيف الخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير ويبلغ رأسماله حوالي 150 مليون جنيه تساهم فيه الهيئة بنسبة 25%، أي حوالي 37.5 مليون جنيه.