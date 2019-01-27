شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل ألماني لإنشاء شبكة صرف صحي بقرية بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت، اليوم الأحد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اتفاقية مالية بقيمة 50 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، لدعم إنشاء شبكة الصرف الصحى بقرية الجزيرة بمحافظة الإسماعيلية، كجزء من برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، الممول من الحكومة الألمانية والحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مجالات التعاون مع الحكومة الألمانية تشمل تحسين كفاءة الأداء الفني والتجاري والإداري للشركات التابعة، ورفع كفاءة المحطات وشبكات مياه الشرب، وتقديم الدعم الفنى وشهادات الجودة للمعامل.

وأكدت الدكتورة مها خلاف، مدير مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بـ«GIZ»، على التعاون بين الوكالة الألمانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منذ إنشائها عام 2004، وقدرت قيمة المنحة المقدمة من الحكومة الألمانية لبرنامج إدارة المياه حتى الآن بـ8 ملايين يورو.