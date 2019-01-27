شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بطريق «طور سيناء - شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 11 شخصًا في انفلاب سيارة على بعد 3 كيلومترات من منطقة رأس جارة اتجاه شرم الشيخ.

تلقى اللواء أحمد أبوعقيل، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالحادث وعلى الفور انتقل رئيس مباحث طور سيناء إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة كل من «جابر جاد على 31 سنة من الجيزة، بكسر بالذراع اليمنى، وعمر فهمي على 15 سنة بسحجات وكدمات، وشهد حاتم 15 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومريم شريف حسنى 20 سنة كدمات وسحجات، ومهند طارق أنور 27 سنة سحجات وكدمات، ومحروس بدوي 16 سنة بسحجات وكدمات، ونورهان محمد حسن 15 سنة بسحجات وكدمات، وملك شريف حسنى 14 سنة بسحجات وكدمات، ومحمد عبدالله 15 سنة اشتباه بخلع بالكتف اليمنى، ويوسف مازن عبدالله بسحجات وكدمات»، وكلهم من الجيزة.

تم نقلهم إلى مستشفى طور سيناء بـ 5 سيارات إسعاف، تحت رعاية الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.