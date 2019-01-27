شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح سوق الجملة للأسماك في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الأسواق المنظمة من أهم مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية، وهدفها التحكم في ضبط الأسعار كونها تحدد سعر الجملة والقطاعي.

وأضاف «المصيلحي»، خلال افتتاح سوق الجملة للأسماك بمحافظة بورسعيد ومبنى إدارات مكاتب تموين بالمحافظة، اليوم الأحد، بدعوة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن السوق هي الأولى من نوعها التي تبنى على أسس علمية وحضارية، موضحا أنه خُصصت أفران على أعلى مستوى بها لتلبية رغبة المواطن الذي يريد شواء الأسماك، بالإضافة لاحتوائها على مبنى لوزارة التموين للرقابة التموينية، ومبنى للشرطة حتى يكون هناك انتظام للحركة وضبطها.

وتابع: «السوق بها 30 محل جملة وأكثر من 20 محل قطاعي، وهو علامة تحضر وتغيير حقيقية لتوفير سلع مهمة للمواطن المصري، ويعتبر نقطة بداية لتنظيم أسواق السمك».

وأشار إلى أنه ستتم دراسة سوق الخضار المجمع أيضا، وهو ما سيعطي منظرا حضاريا مختلفا، مؤكدا أن 2019 ستشهد نقلة موضوعية في المكونات الأساسية للتجارة الداخلية، سواء أسواقا مجمعة أو منافذ توزيع صغيرة.

وشدد وزير التموين على أن السوق الجديدة هي أول سوق جملة تبنى على طريقة علمية متخصصة في الأسماك، موضحا وجود خطة اعتمدت من الرئيس عبدالفتاح السيسي 30 يونيو الماضي، بدأت فيها الوزارة، موجها الشكر للمحافظين على تعاونهم، وتوفير الإمكانيات لتطوير التجارة الداخلية، لزيادة الدخل القومي وضبط الأسعار والسوق.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن سوق الأسماك الجديدة تعد نقلة كبرى لمنظومة الخدمات بالمحافظة للمواطن وللعاملين في هذا المجال، لكونه نموذجا حضاريا يضاهى كبرى الأسواق.

وشدد محافظ بورسعيد على توافر كل السلع الغذائية والأساسية في الأسواق والجمعيات الاستهلاكية، مؤكدا أن هناك استقرارا تاما ويتم ضخ السلع بانتظام في كافة المجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة لمديرية التموين ومباحث التموين، خلال الفترة الماضية، والتي شهدت استقرارا كبيرا في الأسواق وتوافر كافة السلع الأساسية بالأسواق.

وتقام سوق الأسماك الجديدة على مساحة 16550مترًا، وتضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 مترًا، و104 محلات «سريحة» بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إداري بمساحة 720 مترًا، وتضم عدة أفران لشوى الأسماك، ومحال لتنظيفها، وتم تزويد السوق بجميع الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا يوجد أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن مجمع إدارات ومكاتب تموين بورسعيد يتكون من 5 أدوار تضم معظم الإدارات والمكاتب التموينية والمركز النموذجي المطور للبطاقات الذكية وإدارة تخص خدمة المواطنين وقاعة تدريب مجهزة على أحدث التقنيات، بالإضافة لكونه مجهزا بالفيديو «كونفرانس».

وأضاف «ثابت» أن المكاتب صممت على أحدث الأثاثات والمعدات والأجهزة الإلكترونية الحديثة المرتبطة ببرامج وزارة التموين للتسهيل على المواطنين إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وتبسيط الإجراءات للمواطنين، لتصبح بورسعيد المحافظة الأولى في تطبيق منظومة الميكنة والتطور التكنولوجي ونموذجا مشرفا يتم تعميمه على باقي المحافظات.