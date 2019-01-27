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شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة صامتة للمحامين في دسوق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تجمع عشرات المحامين بدسوق، الأحد، في وقفة احتجاجية صامتة أمام محكمة دسوق، تنفيذًا لقرار جمعيتهم العمومية لمؤازرة زملائهم الثلاثة المحبوسين على ذمة إحدى القضايا منذ ما يقرب من شهر عن طريق الرقابة الإدارية والنيابة العامة لاتهامهم في تلك القضية بخصوص قطعة أرض بجمعية إسكان معلمين دسوق.
وتجمع المحامون بغرفة المحامين بمحكمة دسوق، وناقشوا كيفية مؤازرة زملائهم وانتهوا لهذا القرار، ولم تستغرق الوقفة سوى ١٥ دقيقة.
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