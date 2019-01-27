شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان عدة مشروعات خدمية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، مجموعة من المجمعات الخدمية النموذجية والاستهلاكية فائقة التجهيز والمصممة على الطراز الحديث الذي يضاهى الأسواق والمراكز الأوروبية.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بافتتاح السوق الحضارية على مساحة ١٠٦٦٥ مترًا، وأكد الوزير أن السوق يأتي تصميمها وتجهيزها بشكل يليق بمبادرة «المواطن أولا».

وتضم السوق الحضارية بورصة أسماك على أحدث طراز و٢١٧ محل قطاعي وجملة و٦ أفران لشي السمك و٦ مكاتب تجارية و٦ ثلاجات و٢٠ مطعما وكافيتريا و١٢ حوضا لتنظيف الأسماك وصالة اجتماعات وباركينج، وأماكن مخصصة لمباحث التموين ومديرية التموين والمباحث العامة.

ومن الجدير بالذكر أن السوق تضاهى مثيلاتها الأوروبية، كما افتتحا فرعا لجمعيتي في الحي الإماراتي الواعد، وأجريا زيارة تفقدية لمجمع كومبراتيڤ، ولعدد من الجمعيات التعاونية.

وقام الوزير والمحافظ بافتتاح مجمع الإدارات والمكون من خمسة طوابق تشمل قاعة للڤيديو كونفرانس، وتعد تلك الخطوة ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي أطلقها ناصر ثابت، مدير مديرية التموين ببورسعيد، والتي تلبي وتستوعب جميع الخدمات التموينية لجميع المواطنين وبشكل حضاري.

كما افتتحا المركز النموذجي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمجهز بجميع الوسائل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تدريب جميع العاملين بالمركز للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما جرى تزويد الحاسبات الآلية بخطوط إنترنت فائقة السرعة.