شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في أسوان.. مطبعة سرية مستقلة لكل إدارة تعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، إنه سيجري إنهاء مركزية المطبعة السرية بأسوان، حيث اتخذت المديرية قرارًا يطبق لأول مرة، وهو إنشاء مطبعة سرية مستقلة بكل إدارة تعليمية، لافتًا أنه بالفعل تم إنشاء مطبعة بكل من إدارتي إدفو ونصر النوبة، كما تم تشغيل مطبعة إدارة أسوان فعليًا، بينما جار الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لمطبعتي إدارتي دراو وكوم أمبو.

وأكد "الفيومي" في بيان، الأحد، أنه تم إمداد المطابع الخمس بجميع احتياجاتها من آلات ومعدات الطباعة والتصوير والأحبار والأوراق والأدوات اللازمة للتغليف، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي لتيسير أعمال الامتحانات، وتوفير الوقت والمجهود، وكذلك لتقليل نفقات التحميل والنقل والتوزيع للإدارات، ولن تكون هذه المطابع حكرًا لامتحانات الشهادة الإعدادية فقط، بل تشمل جميع الامتحانات المركزية للإدارة التعليمية، وكذلك امتحانات تحديد المستوى وقياس الأداء لطلاب التعليم الفني، لافتًا أن إدارة المطبعة السرية تؤول إلى مدير الإدارة التعليمية.