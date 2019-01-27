شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية.. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل مكتبة الإسكندرية، مساء الثلاثاء المقبل، بإعادة افتتاح مسرح القبة السماوية بقطاع التواصل الثقافي، بعد أشهر من الإغلاق، بعد إضافة طفرة تكنولوجية بنظام تشغيل العروض باستخدام أحدث تقنيات الليزر، بالإضافة إلى تجديدات بالقاعة لاستيعاب عدد أكبر من الجمهور.

وبحسب بيان الأحد، يعد نظام التشغيل الجديد هو الأحدث في العالم بين نُظم تشغيل القُبب السماوية، حيث يوفر رؤية أكثر سطوعًا ووضوحًا وإبهارًا ومتعةً، ومحاكاةً أكثر واقعية.

ويقام الافتتاح الرسمي في مسرح القُبة السماوية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مع عدد من الشخصيات العامة وضيوف الشرف، حيث يتضمن الحفل كلمات لبعض الشخصيات من الحضور، تليها فقرات متنوعة يتم خلالها استعراض مراحل التجديد وإمكانيات نظام التشغيل الجديد.

وصرح الدكتور مصطفى الفقي بأن نظام التشغيل الجديد بالقبة السماوية يقدم مشاهدة أكثر متعةً وإبهارًا، مع الاحتفاظ بالشكل الخارجي الكروي المميز للقبة السماوية والذي تم تشييده مع مكتبة الإسكندرية، لتكون أداة تعليمية وتثقيفية تتناول العلوم المختلفة، وعلى رأسها علم الفلك، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة العلمية المتناغمة والتي تتم إقامتها تحت مظلة مركز القبة السماوية العلمي، والتي تساهم في بناء النشء ونشر العلوم بين مختلف الفئات العمرية.