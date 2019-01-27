شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تفتح ملف «مقاهي العجوزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها، الأحد، ملف المقاهى المنتشرة خلف مسرح البالون بحى العجوزة، وقالت النائبة هانم أبوالوفا، في طلب الإحاطة الذي ناقشته اللجنة، إن المقاهى المنتشرة خلف مسرح البالون مخالفة ولا توجد لها مواعيد فتح وإغلاق، وتقوم بفرش الطرق وتتسبب في تعطيل حركة المارة، متسائلة عن دور الحى والمحافظة لمواجهة مثل هذه الإشكاليات.

وشهد الاجتماع قيام النائب محمد الحسينى بتقديم مذكرة لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، بشأن تطاول رئيس حى العجوزة، اللواء جمال الشبكشي، على أهالي إمبابة وبولاق الدكرور، ووصفهم بالأوباش والبلطجية.

وأشار الحسيني، في مذكرته، إلى أن رئيس الحي قال: «أصحاب المقاهي ناس من إمبابة وبولاق الدكرور ومش من العجوزة ودول بلطجية وأوباش».

وقدم اللواء حمدي الجزار، ممثل وزير التنمية المحلية، اعتذارا عن وصف رئيس الحى للأهالي بذلك، إلا أن النائب محمد الحسيني قرر تقديم مذكرة لرئيس المجلس، كونه نائب بولاق الدكرور، قائلا: «لا يجوز التطاول بحق المواطنين بهذه الصورة، خاصة أن هذا التجاوز ليس الأول من نوعه من قبل رئيس حى العجوزة بحق المواطنين».

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع طلب إحاطة عن عدم الانتهاء من تنفيذ الحيز العمرانى لمدينة مطاى والقرى التابعة لها، وذلك لمنع البناء العشوائى وتحديد أماكن البناء التي لا تصلح لذلك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الأراضى بطريقة مبالغ فيها بسبب قلة المعروض واختناق الحيز العمرانى.