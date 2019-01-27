شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تحتفل بأول سيدة مصرية تعمل مدربة على طائرة ركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت كابتن طيار نهى إبراهيم، المدربة بشركة إير كايرو، التابعة لمصر للطيران، أنها فخورة بما حققته من إنجاز كأول سيدة مصرية تتولى مهمة التدريب على طائرة ركاب، مشيرة إلى أن التدريب من أرقى مراتب الطيران.

وأوضحت كابتن نهى أنها تقوم بالتدريب على طراز 320 بعد ترقيتها من مدرب سيموليتور إلى التدريب على طائرة ركاب رحلات.

وأشارت، في تصريحات صحفية، الأحد، أن مهمة التدريب أمانة ورسالة تتطلب مؤهلات ومواصفات خاصة تتعلق بقدرة المدرب على توصيل المعلومة بأسلوب راقٍ وبشكل محترم دون تعالٍ أو تفاخر على المتدرب، موضحة أن المدرب الناجح لابد أن تكون لديه قدرة على اكتشاف الأخطاء وسرعة تلافيها، مشيرة إلى أن التدريب يتطلب البحث عن المعلومة والتفكير في اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

وأشادت كابتن نهى بالإنجازات التي تحققت في مجال التدريب بالشركة، خاصة فيما يتعلق بالدراسات والأبحاث المستمرة التي تتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في العالم لتحقيق الكفاءة والقدرة على مواجهة المواقف والظروف الطارئة التي قد تواجه الطيار أثناء الرحلة الجوية بحيث يكون مؤهلا لاتخاذ القرار بحكمة وحنكة للحفاظ على الركاب والطائرة.

وقالت إن الطيران المدني عبارة عن منظومة عمل متكاملة ونجاح الرحلة يبدأ من بوابة المطار وأسلوب أطراف المنظومة مع المسافرين، مضيفة أن نجاح أي عمل يتوقف على مدى حبه القائم عليه وتقديره وإخلاصه لهذا العمل وقدرته على الإبداع والتميز وتحقيق الذات بعيدا عن المقابل المادي، مشيرة إلى ضرورة إعطاء العمل حقه بغض النظر عن مجاله وطبيعته بعيدا عن مقولة «على أد فلوسهم» من أجل تحقيق الرخاء والتنمية.

وتنصح شباب الطيارين بضرورة بذل الجهد والتضحية من أجل الإنجاز والوصول إلى الهدف مع عدم وضع حد للطموح، مؤكدة أن الطيران مهنة تتطلب التركيز والاطلاع على كل ما هو جديد، في ظل التطورات والمتغيرات المتلاحقة عالميا على هذا المجال الحيوي، وقالت إنه لا يوجد مستحيل في ظل الإصرار على تحقيق الطموح، وإن المستقبل للقدرة العقلية وليست العضلية والوصول للهدف بالكفاح والجهد المتواصل بعيدا عن الإحباط أواليأس مشيرة إلى ضرورة عدم الالتفات إلى دعاوى التفرقة العنصرية وإحباط المرأة وتقديم الفشل على النجاح، موضحة أن كلا منا قادر على تحديد مستقبله من خلال تقييم قدراته وإمكاناته ومتطلباته لكي يحقق طموحاته وأحلامه.

كانت كابتن نهى قد التحقت بالعمل في الشركة في ديسمبر من عام 1995 على طراز إيرباص 600، ثم ترقت للعمل على الإيرباص 340 في عام 2005، ثم مدرب سيموليتور عام 2016 إلى أن أصبحت الآن مدربة على طائرة ركاب.