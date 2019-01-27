شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مباراة كرة قدم بين مصر وإيطاليا تبث على التليفزيون الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت موقع "لا جوليادا" الإيطالى إنه قبل 65 عاما، كانت أول مرة على الإطلاق تبث مباراة لكرة القدم على التليفزيون الإيطالى والتى كانت بين إيطاليا ومصر.

وأشار الموقع، إلى أن فى يناير 1954 تم بث أول مباراة لكرة القدم على التليفزيون، وللمرة الأولى التى يمكن أن يستمتع الإيطاليون القلائل الذين يملكون "الصندوق السحرى" بالمباراة فى منازلهم، والذى يعتبر راحة بالنسبة للآخرين الذين كانوا يضطرون إلى النزول إلى الحانات لمشاهدة المباراة.

وفى ذلك اليوم الذى لا ينسى، فى ملعب سان سيرو، استطاع الفريق الوطنى الإيطالى تحقيق الفوز على المصرى، وكانت المباراة حاسمة فى تصفيات كأس العالم التى قامت فى سويسرا فى الصيف التالى.

وأوضح الموقع، أن الظروف المناخية فى ذلك الوقت سيئ للغاية، حيث كانت الثلوج تتساقط وكانت هناك موجة من البرد، وكان ذلك سبب هزيمة المصرى الذى اعتاد على درجات حرارة مختلفة.